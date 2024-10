Najpogostejša PIN koda na svetu je 1234

Raziskava podjetja Data Genetics, ki jo je izvedel Nick Barry, je razkrila najpogostejše PIN kode na svetu.

Raziskava podjetja Data Generics, ki je analizirala 3,4 milijona kombinacij, je ugotovila, da je najpogostejša PIN koda še vedno 1234, ki predstavlja 11 % vseh kombinacij. Sledijo ji 1111, 0000 in 1212. Manj pogoste in bolj varne kombinacije so 8068, 8093, 8398, 7638, 8428, 8285, ki se pojavijo povprečno v petindvajsetih primerih od analiziranih. Če uporabljamo katero od najpogosteje uporabljenih kod, smo dovzetnejši za morebitne kraje sredstev ali podatkov, zato je smiselno PIN kodo nemudoma spremeniti. Strokovnjaki za varnost za zmanjšanje možnosti zlorabe sicer svetujejo redno spreminjanje vseh PIN kod, ki jih uporabljamo.