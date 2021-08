Najnovejši Huaweiev telefon brez podpore 5G

Huawei je predstavil svoj najnovejši vrhunski telefon P50 Pro, ki pa je zaradi ameriških sankcij precej drugačen, kot bi pričakovali.

Najprej - vajeni smo, da so Huaweievi telefoni opremljeni z lastnimi procesorji Kirin, vendar tokrat ni tako. Procesorje Kirin sicer razvija podjetje HiSilicon, Huaweievo podjetje za razvoj integriranih vezij, vendar proizvodnja dejansko teče v tajvanskem gigantu TSMC. Ker TSMC v svojih tovarnah uporablja tudi ameriško tehnologijo, so se podredili sankcijam, ki so jih proti Huaweiu uvedle ZDA, zato Huaweievih naročil ne sprejemajo več. Namesto tega ima novi telefon – ameriški procesor Qualcomm Snapdragon 888. Kako je to mogoče? Quacomm je od ameriških oblasti uspel pridobiti dovoljenje za prodajo Huaweiu…

Vendar – dovoljenje ne velja za izdelke 5G. Huawei P50 Pro je zato sedaj bržkone edini vrhunski telefon na svetu, ki nima podpore za mobilna omrežja pete generacije… Šef Huaweievega telefonskega oddelka Richard Yu je ob predstavitvi telefona resignirano povedal, da podpore 5G zaradi ameriških sankcij ne morejo zagotoviti.

Če k temu dodamo (oz. ponovno spomnimo) da zaradi sankcij Huaweievi telefoni nimajo Googlovih storitev in aplikacij, vključno s trgovino Play, je jasno, da P50 Pro vsaj na Zahodu ne bo prodajna uspešnica. Če se bo tam sploh prodajal. Mimogrede, telefon ima nameščen operacijski sistem Harmony OS, ki pa je bolj ali manj le prevod oz. priredba običajnega odprtokodnega – Androida.

Arstechnica