Najhitrejši superračunalnik na ARM-jevi arhitekturi

Ni sicer prvi, je prvikrat na prvem mestu. Na najnovejši lestvici najhitrejših superračunalnikov na svetu Top500 je namreč na čelu novinec, ki je zgrajen na arhitekturi ARM. Japonski sistem Fugaku sestavljajo procesorji A64FX, ki imajo 48 jeder na osnovi ARM. Skupno so na seznamu le štirje superračunalniki z ARM, velika večina pa uporablja x86, od tega v glavnem Intel, nekaj pa AMD.

Fugaku zmore 415 petaflops kontinuirno, medtem ko lahko konična moč pri računih z enojno natančnostjo doseže neverjetnih 1450 petaflops. To pomeni, da smo dobili prvi računalnik, ki je zmogel magično mejo eksaflops, dasiravno le za kratek čas. Vse skupaj ima 158.976 procesorjev, skupno pa 7.299.072 dosegljivih jeder. Povezani s posebnim sistemom Tofu interconnect. Novi superračunalnik domuje v japonskem centru RIKEN v Kobeju. Drugouvrščeni, dosedanji vodilni, Summit zmore le 149 petaflops.

Sicer pa novosti ni veliko. Največ superračunalnikov ima še vedno Kitajska (226), potem pa so za njo uvrščene ZDA (114), Japonska (30), Francija (18) in Nemčija (16). Slovenija se bo na lestvico povzpela z inavguracijo sistem HPC RIVR, ki je predvidena za letos in bo z 10 petaflops uvrščeno okoli 25. mesta.

