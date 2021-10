Najbolj iskana beseda v Bing je »Google«

Google je pred sodiščem EU izjavil, da je najbolj iskan termin v konkurenčnem Microsoftovem spletnem iskalniku Bing »Google«.

Na sodišču se namreč zagovarjajo pred obtožbo, da so izkoriščali svoj položaj, ker je na napravah s sistemom Android Googlov iskalnik privzeta izbira (že nekaj časa nam Android ob prvi postavitvi sicer vpraša po privzetem iskalniku). Pri Googlu trdijo, da so enostavno najbolj popularne iskalnik – kar naj bi potrdilo dejstvo, da uporabniki v konkurenčnih iskalnikih iščejo termin »Google«.

Po eni strani imajo prav – po večini virov imajo čez 90% tržnega deleža. A bolj smiselno vprašanje je, kako so do tega prišli, še bolj pa, zaradi česa ostaja tak tržni delež tako visok. V 2021 so na primer Applu plačali 15 milijard dolarjev, da so ostali privzeta izbira na telefonih iPhone in računalnikih Mac. V zadnjih letih sicer opažamo, da se je kakovost zadetkov na Googlu sicer zmanjšala, oziroma, nam iskalnik ponudi vse manj pravih zadetkov in vse več »priporočenih« informacij različnih oblik (novice, videe, itd) ter vse več oglasov. Razmerje dejanskih zadetkov in drugih podatkov (ter oglasov) je pri drugih iskalnikih mnogo boljše.