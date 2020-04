Na voljo Chrome 81 s podporo za standard Web NFC

Google je objavil novo različico brskalnika Chrome, ta prvič prinaša podporo za standard Web NFC.

Gre za različico 81, pred kratkim smo sicer pisali, da nameravajo preskočiti večjo različico 82. Nova različica je sicer že na voljo, do nje lahko pridemo preko samodejne ali ročne posodobitve. Standard Web NFC prinaša spletnim stranem možnost interakcije s čipi NFC – seveda če strojna oprema to podpira. Največkrat gre sicer za delovanje na pametnih telefonih, deluje pa v kratkih razdaljah nekje do desetih centimetrov. Zaenkrat je standard omejen na uporabo formata za prenos podatkov (NFC Data Exchange Format, NDEF), lahek format za prenos manjših količin podatkov. To pomeni, da med drugim še ni podprto simuliranje bančnih kartic (Host-based Card Emulation, HCE).

V trenutni različici brskalnika Chrome gre sicer še za preizkus omenjene tehnologije, ta naj bi trajal do Chrome 84, ko bo privzeto aktivirana vsem uporabnikom. Zainteresirani morajo to možnost ročno omogočiti v nastavitvah, kar je opisano na spletni strani web.dev. Google sicer objavlja nove večje različice brskalnika vsakih šest tednov, ta nova različica pa ima tri tedensko zamudo. Nekaj načrtovanih novosti so sicer prestavili na prihodnje različice, kot rečeno pa bodo eno različico enostavno preskočili.