Na črni petek bodo delavci Amazona stavkali

Več tisoč Amazonovih delavcev iz več kot 20 držav se bo med črnim petkom udeležilo protestov in stavk, s čimer bodo zahtevali boljše delovne pogoje in ukrepe proti podnebnim spremembam.

Amazonove proteste bo vodila kampanja Make Amazon Pay, ki Amazon poziva k pravičnemu plačilu delavcev, spoštovanju pravic do združevanja, pravičnemu plačevanju davkov in trajnostnemu poslovanju. Koordinirana akcija bo potekala v mestih po ZDA, Nemčiji, Veliki Britaniji, Turčiji, Kanadi, Indiji, Braziliji in drugih državah. V Veliki Britaniji je napovedan protest pred Amazonovo londonsko pisarno Bishopsgate, kjer bodo aktivisti predali peticijo z več kot 110.000 podpisi za ukinitev davčnih olajšav za korporacije. Stavkali bodo tudi v skladiščih, vključno z Dortmundom, Leipzigom in Bad Hersfeldom. V Franciji bo organizacija ATTAC izvedla proteste za davčno pravičnost. Kampanja združuje več kot 80 sindikatov, aktivističnih skupin in nevladnih organizacij. Po mnenju organizatorjev protestov Amazon simbolizira nepoštene delovne pogoje, nizke plače ter pomanjkanje podnebnih ukrepov.

Amazon se brani z navedbami, da ponuja konkurenčne plače, ugodnosti in trajnostne rešitve, vendar kritiki poudarjajo, da emisije podjetja rastejo in da podjetje nima jasnih ciljev za dosego neto ničelnih emisij do leta 2040.