N26 razširja prisotnost v Sloveniji

Objavljeno: 25.2.2020 13:32

Nemška spletna banka N26 je že nekaj let uradno na voljo tudi Slovencem, sedaj pa razširjajo prisotnost in po novem ponujajo tudi premijske račune.

Poleg obstoječega brezplačnega računa N26 ponujajo po novem še računa N26 You za 9,90 evrov na mesec in N26 Metal za 16,90 evrov na mesec. Oba ponujata med drugim tudi brezplačni dvig na bankomatih po celem svetu, vključujeta pa tudi določene zavarovalniške storitve – denimo zdravstveno zavarovanje na potovanjih in zavarovanje za zimske športe. Najdražji paket pa vključuje tudi zavarovanje pri najemu avtomobilov in proti kraji telefona. Podpirajo pa tudi več ločenih pod-računov (»spaces«), ki jih lahko tudi delimo z drugimi uporabniki N26 (denimo s partnerjem ali otroci).

Zanimivo, da je bilo doslej po podatkih N26 v Sloveniji odprtih že 40.000 računov. Pri tem naj bi bila vsakodnevna uporaba teh računov višja kot v drugih primerljivih državah, med najbolj pogostimi so nakupi v navadnih trgovinah (Hofer, Špar), zelo pogosti pa so tudi nakupi preko spleta (tu je na prvem mestu stran AliExpress).

Novi računi so že na voljo preko njihove spletne strani.