MySQL dobiva vgrajeno poslovno analitiko

Priljubljena baza podatkov MySQL je pred leti postala resna alternativa uveljavljenim podatkovnim strežnikom, vendar je zaradi svoje arhitekture bila primerna predvsem za transakcijska bremena.

Oracle, ki ima že vrsto le v lastništvu bazo MySQL je zdaj naredil pomemben korak naprej, saj v najnovejši različici prinaša možnost uporabe vgrajenega strežnika za poslovno analitiko OLAP. MySQL Analytics Engine je sestavni del nove različice izdelka, uporablja pa tako imenovano »in-memory« tehnologijo, ki omogoča samodejno pripravo podatkovnih kock v strežniškem pomnilniku, brez da bi morali v ta namen graditi ločeno OLAP podatkovno bazo.

Nova tehnologija omogoča, da se podatkovni strežnik samodejno odloča, kdaj bo pri poizvedbah zgradil ločeno podatkovno strukturo v pomnilniku, kar je za razvijalce programskih izdelkov in uporabnike podatkovnega strežnika precej bolj preprosto uporabljati, kot pri klasičnih rešitvah s področja poslovne analitike, ki zahtevajo pripravo ločenih struktur na osnovi postopkov ETL.

Oracle sicer ne navaja, za koliko so s tem pohitrili poizvedbe pri poslovni analitiki, vendar prvi testi kažejo, da gre za znaten korak naprej, saj so nekatere poizvedbe tudi do tri ali štirikrat hitrejše. Predstavniki podjetja trdijo, da je MySQL Analytcis Engine hitrejši od primerljivih konkurenčnih izdelkov, kot je na prime AWS Redshift.

Je pa nova funkcionalnost trenutno na voljo samo za instance strežnika MySQL, ki se nahajajo v oblačnih storitvah družbe Oracle. MySQL, ki ga lahko še naprej prenesemo in namestimo na svoji opremi, te funkcionalnosti ne nudi. Oracle trdi, da je to zaradi arhitekture, ki v ozadju uporablja druge Oraclove storitve v oblaku, na primer samodejno ustvarjanje novih virtualnih vozlišč na zahtevo, ko uporabniki zahtevajo večjo zmogljivost sistema.

MySQL Analytics Engine naj bi se znal tako samodejno širiti na tja do 24 vozlišč, ki skupno lahko procesirajo do 10 TB analitikih podatkov. Oracle kljub temu ponuja scenarij za uporabo nove tehnologije tudi za primere, ko imajo uporabniki lastne strežnike MySQL. Z uporabo napredne replikacije podatkov tako MySQL omogoča hibridno rabo, prenos podatkovnih virov iz lokalnega vira v oblak, kjer se nato izvedejo poizvedbe s področja poslovne analitike.

Bližajo se torej časi, kjer bodo lokalni podatkovni strežniki znali in zmogli manj, kot orodja v velikih oblakih. Nič čudnega, da družba Gartner napoveduje, da bo že predvidoma leta 2022 več kot 75% vseh podatkovnih baz gostovanih v oblaku.