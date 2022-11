Musk ugasnil Twitterjeve “nepotrebne storitve”, odletela možnost prijave

Elon Musk je pred dnevi ponosno objavil, da bodo pri Twitterju ugasnili “nepotrebne storitve” (v njegovih besedah: “microservices bloatware”), češ, da jih za delovanje spletišča potrebujejo manj kot 20%. A očitno so ugasnili tudi kako storitev preveč, saj določenim uporabnikom ni več delovala prijava.

Marsikatero podjetje ima na strežnikih kakšno storitev, za katero se je že pozabilo, da sploh obstaja, in večina zaposlenih sploh ne ve, čemu služi. A take storitve znajo biti še kako pomembne. V primeru Twitterja so ugasnili program, ki ob prijavi z dvofaktorsko avtorizacijo pošlje sporočilo s prijavno kodo. Uporabniki, ki so se želeli prijaviti, so tako dobili le sporočilo, da kode trenutno ni možno poslati.

Težavo so sicer že odpravili, lepo pa kaže na težave, ki jih imajo lahko podjetja z lastniki, ki postavljajo svoj ego pred dobrobit podjetja.

Musk je sicer res sicer "brihten" in sposoben, a hkrati zaradi preteklih uspehov zaslepljen in prepričan, da je pač najboljši in najpametnejši. Pa čeprav je do preteklih uspehov v veliki meri prišel po zaslugi srečnih naključij – omenimo že samo dejstvo, da se je rodil bogati družini (njegov oče je bil solastnik rudnika smaragdov v Zambiji).

V sklopu prevzema Twitterja je že začel z odpuščanjem in z vpeljavo več sprememb, ki pa se doslej niso ravno izkazale. Eden večjih spodrsljajev je možnost nakupa modre kljukice, ki naj bi potrdila istovetnost osebe, za osem dolarjev. Novost so po nekaj dneh ukinili, saj so uporabniki množično začeli z oponašanjem različnih osebnosti in podjetji – tudi Muska samega. Medtem je omrežje že zapustilo ogromno oglaševalcev, v spletu pa se že pojavljajo govorice o bankrotu podjetja.