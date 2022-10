Musk le kupil Twitter, za 44 milijard dolarjev

Najbogatejši zemljan, Elon Musk, je dan pred iztekom roka, postavljenega s strani sodišča, le zaključil nakup Twitterja za skupnih 44 milijard dolarjev, njegov prvi korak pa je bila odpustitev dosedanjih vodilnih direktorjev podjetja.

Saga se je začela spomladi, ko je Musk na Twitterju objavil, da je že kupil 9,2 odstotka delnic tega podjetja. Kasneje se je pripravil na nakup in že podpisal namero o nakupu za 44 milijard dolarjev – več, kot je bilo podjetje dejansko vredno na borzi. Upravni odbor Twitterja je prodajo odobril, Musk pa se je med tem že premislil - kot razlog je navedel domnevno visok delež lažnih uporabnikov (»botov«) na Twitterju.

V debato se je že napovedalo sodišče, večina analitikov pa je ocenila, da bo Musk tožbo izgubil in bo prisiljen v nakup po zgoraj omenjeni nameri. Tega se je očitno zavedal tudi Musk (oziroma so ga na to opozorili njegovi odvetniki), zaradi česar je le sprejel odločitev in zaključil nakup. Zaradi nakupa je že pred časom prodal vsaj del lastništva v podjetju Tesla, kar nekaj denarja pa je nabral tudi pri svojih bogatih znancih (bojda je med njimi tudi Richard Branson).

Velik del problematike je tudi Muskovo obnašanje in njegove javne objave, s čimer seveda močno vpliva na vrednost delnic podjetja (oz. kar podjetij). Tako početje je ravno zaradi manipulacije s trgom močno regulirano, na kar pa se Musk očitno požvižga.

Musk je že takoj prvi dan odpustil 37-letnega glavnega izvršnega direktorja Paraga Agrawala in glavnega finančnega direktorja Neda Segala. Vsaj prvi verjetno ni preveč žalosten, saj je letno plačo milijon dolarjev (+ do 150 % nagrade za uspešnost) zamenjal za 42 milijonov odpravnine, da o milijonskem paketu delnic, ki jih je dobil ob prevzemu funkcije lanskega decembra, niti ne govorimo. Mimogrede, njegov predhodnik, soustanovitelj Jack Dorsey, je delal za plačo enega dolarja, pa je danes kljub temu "vreden" 12 milijard dolarjev.

Musk je hkrati zaposlenim zagotovil, da ne bo prišlo do tako velikih odpuščanj, kot jih je pred kratkim napovedoval – pred časom je namreč namignil, da bo ob prevzemu odpustil 75% zaposlenih (skupaj je zaposlenih okoli 7.500). Je pa napovedal, da bo ponovno omogočil uporabo omrežja uporabnikom, ki jim je podjetje blokiralo račune – med najbolj zloglasnimi je seveda bivši ameriški predsednik Donald Trump, ki pa je že večkrat povedal, da ga Twitter ne zanima več. Da bi to veljalo tudi za navadne uporabnike, seveda močno dvomimo.

Musk obljublja, da bo podpiral svobodo govora, čeprav je njegova razlaga tega pod vprašajem, saj bo hkrati dopuščal omejitve različnih držav. Torej bo dopuščal svobodo govora, dokler je pač ne bo. Hkrati je tudi oglaševalcem obljubil, da omrežje ne bo postalo »peklenski prostor prostega prerekanja« (»free-for-all hellscape«). Kako mu bo vse to uspelo, bomo seveda še videli. Mimogrede, podjetja "ni kupil zaradi denarja, ampak zato, da bo pomagal človeštvu", kot je zapisal v še enem izmed svojih tvitov.