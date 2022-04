Musk kupil Twitter

Po pregovarjanjih, nespodobni in nepričakovani ponudbi, prvotni zavrnitvi in uvedbi varovalke pred prevzemom, bo Elon Musk vendarle postal lastnik Twitterja. Upravni odbor se je strinjal s ponudbo v vrednosti 44 milijard dolarjev v denarju, ki jo je kot končno ponudbo predstavil Musk. To predstavlja 54,20 dolarja na delnico.

S tem je konec sage, ki je trajal približno mesec dni od Muskovega najave, da je kupil desetino podjetja in da ga zanima prevzem celotnega podjetja. Musk se je tega lotil sila nespretno, saj je javnosti začetno koncentracijo priglasil prepozno, zaradi česar ga preiskuje tudi agencija (SEC). Kasneje je sporočil, da ga zanima nakup celotnega podjetja, proti čemer se je upravni odbor izrekel in sprejel varovalko (strupena tableta), ki bi izredno podražila sovražni prevzem.

A Musk je nadaljeval sestajanja z delničarji in jih očitno dovolj prepričal, da je njegova ponudba dovolj širokogrudna, da se je zganil tudi upravni odbor. Slednji namreč ne more delovati v nasprotju z željami lastnikov in če ti želijo podjetje prodati, se to pač zgodi.

Muskov prevzem dviga veliko vprašan. Kdo bo vodil podjetje? Kakšna bo politika svobode govora, ki jo Musk radikalno zagovarja, tudi na račun širjenja dezinformacij, laži in sovražnega govora – kar Twitter načeloma omejuje. Ali bo Twitter ostal brezplačen? Vprašanj je veliko, odgovorov pa še ni.