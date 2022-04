Musk kljub drugačnim napovedim ne bo v Twitterjevem upravnem odboru

Elon Musk je postal lastnik skoraj desetine Twitterja, zaradi česar bi lahko imel tudi mesto v upravnem odboru. Po prvih najavah bi se bilo to moralo zgoditi v soboto, a je potem Musk sporočil, da se to ne bo zgodilo. Pojavljajo se ugibanja, kaj je v ozadju in ali bo Musk še povečeval svoj delež v Twitterju.

Ko je Musk postal največji lastnik Twitterja, je postalo jasno, da bo njegova ekscentrična uporaba Twitterja še bolj odmevala, saj bi se lahko prelila tudi v poslovno politiko. Že pred najavo nakupa je javno spraševal, ali podjetje spoštuje svobodo govora (ki v resnici ne pomeni, da morajo zasebne platforme delovati kot zvočnik za kogarkoli), kasneje pa je najavil spremembe, kot so uvedba možnosti urejanja čivkov po objavi. Po prvotnem načrtu bi Musk sedel v upravni odbor, kjer bi lahko vplival na politiko podjetja, hkrati pa ne bi smel kupiti več kot 14,9 odstotka podjetja.

Kot strela z jasnega je v nedeljo zjutraj odjeknila novica, da se je Musk sam odpovedal sedežu v upravnem odboru. Izvršni direktor Twitterja je dejal, da se je Musk odločil sam in da je odločitev najboljša za podjetje in Muska. Kaj točno je s tem mislil, ni razkril. Razkril pa ni niti, ali lahko sedaj Musk kupi več kot 14,9 odstotka podjetja.