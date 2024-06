Moški toži Apple, ker je žena odkrila izbrisana sporočila

Angleški poslovnež, ki želi ostati anonimen, je vložil tožbo proti podjetju Apple, potem ko je njegova žena odkrila skrivna sporočila na družinskem iMacu.

Anglež je uporabljal program iMessage na svojem telefonu iPhone za komunikacijo s prostitutko, nakar je sporočila izbrisal. Ni pa se zavedal, da so bila ta sporočila še vedno vidna na družinskem iMacu, ki je bil prijavljen z istim Apple ID-jem. Tam jih je prebrala njegova žena. Po odkritju sporočil je vložila zahtevo za ločitev, kar je moškega stalo 5 milijonov funtov v poravnavi.

Moški trdi, da Apple ni ustrezno obvestil uporabnikov, da brisanje sporočila na eni napravi ne izbriše sporočila na vseh napravah, prijavljenih z istim uporabniškim računom. Moški meni, da bi se njegov zakon rešil, če sporočila ne bi bila odkrita, in je zato vložil tožbo proti Apple za 5 milijonov funtov, z namenom, da se tožba spremeni v skupinsko. Odvetnik moškega, Simon Walter, je za The Telegraph povedal, da Apple ni jasno obvestil uporabnikov o tem, kaj se zgodi s sporočili, ki jih pošljejo, prejmejo in izbrišejo. Walter trdi, da so obvestila Appla zavajajoča, ker sporočila niso popolnoma izbrisana.

Apple se na tožbo še ni uradno odzval.