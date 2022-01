Mobilne aplikacije podirajo rekorde

Prodaja in uporaba mobilnih aplikacij je v lanskem letu porušila vse dosedanje rekorde. Iz družbe Apple so pricurljale sicer redko objavljene podrobnosti o prodaji mobilnih aplikacij, ki so samo v lanskem letu ponudnikom programom navrgle 60 milijard dolarjev. Za primerjavo, Apple je od leta 2008, ko do odprli spletno trgovino z mobilnimi aplikacijami skupaj ustvaril za 260 milijard dolarjev prodaje. To pomeni, da je dobra četrtina bila ustvarjena zgolj v letu 2021!

Nekako sočasno je podatke o rabi objavila tudi družba AppAnnie, ki opravlja redno analitiko trga mobilnih aplikacij. Raziskava “State of Mobile 2022” navaja, da so uporabniki v lanskem letu na svoje naprave prenesli 230 milijard primerkov mobilnih programov, 5% več kot leto pred tem. Predvsem pa so uporabniki porabili kar okoli 30% več časa pri rabi teh aplikacij. Na prvih desetih največjih trgih so uporabniki v povprečju porabili neverjetnih 4,8 ur na dan pri brskanju po aplikacijah na mobilnih napravah. Skupno je človeštvo tako bulilo v naprave 3,8 bilijonov ur.

Po številu prenosov programov daleč v ospredju kraljuje Kitajska s 98,4 milijardami prenosov, precej oddaljeni sta Indija (26,6 milijard prenosov) in ZDA (12,2 milijard prenosov., Ko je treba aplikacije plačati, je razlika občutno manjša. Kitajska je tako prispevala k prodaji 56,8 milijard dolarjev, ZDA so druge z 44 milijardami dolarjev in Japonska tretja (20,7 milijard dolarjev). Skupno je bilo prodanih za 170 milijard dolarjev mobilnih aplikacij, 19% več kot v letu 2020.

Proizvajalci so skupaj izdali 2 milijona novih aplikacij, vsako minuto v minulem letu pa je bilo za mobilne aplikacije zapravljenih 320.000 dolarjev. Sedem od vsakih desetih minut na mobilnih napravah je bilo porabljenih za prebiranje družabnih omrežij, na prvem mestu je TikTiok. Mobilne igre predstavljajo le okoli 10% porabljenega časa na mobilnih napravah, a daleč prednjačijo pri deležu zaslužka, kar 68% vseh prihodkov prihaja iz naslovov iger.