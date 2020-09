Microsoftovemu oblaku se je malce zataknilo

Microsoft je imel sinoči globalne težave – nekateri uporabniki njihovega oblaka Azure se približno šest ur niso mogli prijaviti vanj.

Microsoft še preiskuje, kaj je povzročilo težave, zaradi katerih se uporabniki niso mogli prijaviti v »oblačne« servise, kot so Office.com, Outlook.com ali Teams. Uradni »semafor«, ki prikazuje status delovanja oblaka Azure, trenutno kaže, da težav ni več.

Microsoft je uporabnike o odpravljanju težav obveščal preko Twitterja, o dokončnih vzrokih pa bo poročilo napisano v roku 72 ur.

Trenutno, tako Microsoft, kaže, da je bilo jedro težav v »spremembi nastavitev, ki so vplivale na nivo za hrambo podatkov«. Zaradi tega se je pojavil časovni zamik pri prijavi v servise. Težave so rešili tako, da so ponovno vzpostavili prvotno stanje, pred spremembami nastavitev.