Microsoftov prevzem Activision pod drobnogledom

Januarja smo pisali o Microsoftovi nameri nakupa velikana na področju igričarstva, podjetja Activision Blizzard, sedaj pa je nakup pod drobnogled vzel britanski urad za konkurenco.

Gre za največji tovrstni prevzem v računalniški industriji doslej, Microsoft bi za Activision odštel 68,7 milijarde dolarjev, s tem pa bi postal najpomembnejši igralec na trgu računalniških iger. Omenjen urad ima odrte konzultacije do 20 julija, odločitev pa naj bi objavili do prvega septembra. V preiskavi se nameravajo poglobiti v vprašanje, če je lahko tak prevzem škodljiv za konkurenčnost (torej da ne bo imel Microsoft premočnega položaja na trgu računalniških iger) in če bo lahko negativno vplival na potrošnike (denimo z višjimi cenami ali slabšo ponudbo).