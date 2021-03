Microsoftov članek o kvantnem preboju pred tremi leti zaradi napak umaknjen

Ko je Microsoft pred tremi leti objavil, da je skupaj z raziskovalci z Univerze v Delftu uspel ustvariti Majoranova stanja, kar bi korenito izboljšalo delovanje kvantnih računalnikov, je v skupnosti završalo. Microsoft sicer ves čas caplja za Googlom in IBM-om pri razvoju kvantnega računalnika, a odkritje bi ga izstrelilo naprej. Članek, ki je tedaj pristal v reviji Nature, so sedaj umaknili – zaradi napak.

Majoranovi delci so za zdaj še teoretični, Majoranova stanja pa bi lahko poustvarili z drugimi delci. Če bi z njimi realizirali kubite v kvantnem računalniku, bi bil tak računalnik bolj odporen na okoliške motnje. Takoj po objavi so seveda fiziki s celega sveta motrili, kako je Microsoft ustvaril Majoranova stanja. Zaprosili so tudi za vse surove podatke, ki so jih dobili.

Izkazalo pa se je, da je bil Microsoft površen. Nekaj podatkov so, domnevno zaradi »estetskih razlogov« izločili, druge so tolmačili napačno. Sergey Frolov z Univerze v Pittsburghu je bil od začetka skeptičen, po analizi podatkov pa je bil prepričan, da ne gre za Majoranova stanja. Ko je o tem obvestil Nature, so ti kontaktirali prvotne avtorje. Ti so objavili nov rokopis, hkrati pa so napovedali umik prvotnega članka. To se je sedaj tudi zgodilo, kar je v reviji Nature precejšnja redkost (povprečno manj kot en na leto).

Kot kažejo podrobne analize, niso ustvarili Majoranovih stanj. Do napake je prišlo zaradi površnosti in nepravilne korekcije podatkov. Za zdaj kakšnih hujših posledic ni videti. Microsoft je podprl raziskovalce za profesionalno držo, saj so delili podatke z drugimi znanstveniki in ob odkritju napak te priznali in popravili. Še vedno verjamejo, da so kvantni računalniki za ovinkom. Iz Nature so sporočili, da se skušajo hitro odzvati ob takih situacijah, a da včasih zaradi kompleksnosti tematike traja. Frolov pa dodaja, da želi preveriti vse podatke od leta 2010 iz tega laboratorija v zvezi z Majoranovimi delci.

