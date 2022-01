Microsoft v megaprevzemu kupuje Activision Blizzard, založnika Call of Duty

Microsoft je presenetil z najavo, da bo kupil velikana na področju računalniških iger Activision Blizzard. Največji prevzem v Microsoftovi zgodovini in tudi v svetu iger bo vreden 68,7 milijarde dolarjev, z njim pa bi Microsoft takoj postal najpomembnejši igralec na tem trgu.

Activision Blizzard verjetno najbolje poznamo po igrah Call of Duty ali Candy Crush in kljub trenutno nekoliko slabšim časom še vedno predstavlja izjemno pomembnega igralca. Od lanskega rekorda so delnice izgubile tretjino vrednosti, podjetje pa se sooča z obtožbami o spolnem nadlegovanju in neprimernem vedenju vodilnih. Microsoft za delnice podjetja sedaj ponuja 95 dolarjev, kar je 45-odstotna premija na njihov tečaj minuli teden. Takoj po najavi so poletele do 82 dolarjev, torej investitorji niso stoodstotno prepričani, da bo prevzem uspel.

Prevzem morajo namreč odobriti še varuhi konkurence, ki so na področju iger Microsoftu doslej puščali veliko svobode, saj Xbox ni imel največjega tržnega deleža, kaj dosti iger pa Microsoft ni ustvaril. A z nakupom velike produkcijske hiše iger se bo to spremenilo, nadzor pa bo strog.

Bobby Kotick bo še nekaj časa ostal izvršni direktor Activision Blizzarda, a bo po končanem prevzemu moral oditi. Razlog so težave v odnosih v podjetju in očitki o slabem ravnanju, kar bo Microsoft začel čistiti pri vrhu. Objektivna odgovornost pač nalaga direktorju, da odide.

Prevzem bo končan v poslovnem letu 2023 (ki se za Microsoft začne 1. julija 2022), če bo potrjen.

