Microsoft ponuja zaščito za dokumente

Microsoft je objavil javni predogled za novo funkcionalnost v pisarniški zbirki Microsoft Office, ki omogoča varen ogled dokumentov, na primer tistih pripetih v elektronska sporočila, brez nevarnosti, da bi prek na računalnik ali v omrežje nehote namestili izsiljevalske programe (ransomware).

Microsoft Defender Application Guard for Office je novi dodatek za programe, kot so Word , Excel in PowerPoint, s pomočjo katerega uporabniki dokumente pregleduje v posebnem peskovniku, ki onemogoča pogajanje kakršnihkoli skript, programov, kontrolnikov ali druge zlonameren kode. Rešitev onemogoča, da bi dokument odprt v peskovniku dostopal do drugih delov računalnika.

Pri uporabi funkcionalnosti Application Guard for Office uporabniki dobijo obvestilo, da je bil dokument iz neznanega vira odprt v peskovniku v načinu branja (read only). V kolikor pride do okužbe, se to zgodi samo znotraj peskovnika, ki se zavrže po vsakem zapiranju dokumenta.

Za uporabo funkcionalnosti Application Guard for Office je treba uporabljati operacijski sistem Windows 10 verzija 2004 (build 19041) ter Microsoft Office 365 verzija 2008 (build 16.0.13212) ali novejše različice. Ker gre za uporabo posebnega načina virtualizacije so tudi strojne zahteve razmeroma ostre: računalnik s procesorjem Core i5 in vsaj 8 GB RAM.

Ker gre pretežno za rešitev namenjeno poslovni rabi, imajo upravitelji v poslovnih omrežjih dodatne možnosti nastavitev. Upravitelji lahko denimo določen vir dokumentov določijo za varnega in se ognejo odpiranju dokumentov v peskovnikih. Prav tako lahko upravitelji onemogočijo kopiranje delov besedil ali podatkov med dokumenti v peskovniku in gostiteljem, onemogočijo lahko tiskanje in celo preprečijo, da bi koda v dokumentih dostopala do računlanikovega mikrofona ali kamere.

Microsoft Defender Application Guard for Office je pravzaprav nastal kot odgovor na številne odmevne napade z izsiljevalsko kodo, tudi v Sloveniji, ki je podjetjem povzroča izredno visoko škodo in nemalokrat veliko motnjo pri izvajanju poslovnih procesov.