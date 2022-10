Microsoft Office se kot blagovna znamka poslavlja

V Microsoftovi ponudba sta dve družini izdelkov stalnica v ponudbi že več desetletij: operacijski sistem Windows in pisarniška zbirka Office. Zdaj se je Microsoft dokončno odločil, da bo opustil blagovno znamko Microsoft Office, zbirka pa bo doslej imenovana le še Microsoft 365.

V naslednjih mesecih bomo priča tranzicije v novo imenovanje pri celotni družini izdelkov Office, kamor sodijo spletni programi Office.com, mobilne aplikacije Office in seveda vsi paketi za osebne računalnike Office. Že v naslednjem mesecu lahko pričakujemo tranzicijo iz Office.com v Microsoft365.com, za mobilne in namizne različice pa se bo prehod zgodil januarja 2023.

Imenovanje posameznih programov, kot so Word, Excel in PowerPoint ostaja enako. Po koncu tega prehoda bo imenovanje Office ostalo prisotno le znotraj nekaterih še veljavnih dolgoročnih pogodb o najemu, pa še to le do njihovega preteka.

Microsoft se je za ta korak odločil predvsem zaradi širjenja nabora aplikacij, ki so danes vključene v pisarniške zbirke in že lep čas presegajo zgolj definicijo “pisarniškega” poslovanja. Tovrstna orodja so uporabljena tako za osebno kot poslovno rabo, predvsem pa tudi na drugih segmentih delovanja, ki ni vezano zgolj na področja, kjer so delovali prvotni trije programi, Word, Excel in PowerPoint.