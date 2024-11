Messenger z umetno inteligentnimi ozadji

Meta je predstavila novo posodobitev za svojo aplikacijo Messenger, ki uporabnikom omogoča izboljšano izkušnjo zvočnih in video klicev.

Ena izmed ključnih novosti nove verzije programa za neposredno sporočanje so z umetno inteligenco generirana ozadja, ki jih lahko uporabniki dodajo med video klicem, s čimer lahko svoj resnični prostor zamenjajo z digitalnimi kulisami, kot so polje sončnic ali tuji svetovi. Funkcija je dostopna prek ikone učinkov v stranskem meniju.

Druge izboljšave vključujejo možnost visokoločljivostnih (HD) video klicev, zmanjšanje hrupa iz ozadja in izolacijo glasu, kar omogoča jasnejše in kakovostnejše pogovore. HD način je privzeto omogočen pri povezavi z Wi-Fi, medtem ko ga je pri mobilnih podatkih mogoče aktivirati v nastavitvah. Poleg tega lahko uporabniki posnamejo video in glasovna sporočila, če prejemnik na klic ne odgovori. Sporočila klicanemu pustijo s pritiskom na gumb za snemanje na dnu zaslona.