Matične plošče serije 600 že podpirajo Intelove procesorje 13. generacije

Čeprav Intel sploh še ni najavil naslednje, 13. generacije svojih procesorjev Core, ki ima delovno ime Raptor Lake, so proizvajalci matičnih plošč že pripravljeni. Največja imena so že pripravila posodobitve BIOS-a oziroma nove plošče, ki podpirajo prihajajoče procesorje. To pomeni, da lahko že danes kupimo nov računalnik s procesorji Alder Lake, pa bomo imeli zagotovljeno nadgradnjo na Raptor Lake.

Asus, ASRock, MSI in Gigabyte so za svoje plošče Z690, H670, B660 in H610 že pripravili nadgradnje za podporo za Raptor Lake. Ko bodo novi procesorji dejansko izšli, lahko pričakujemo še kakšno nadgradnjo, ki bo odpravila morebitne hrošče in optimizirala delovanje, a sporočilo je jasno. Novi procesorji bodo na obstoječih ploščah podprti, ne da bi morali kupovati dražje plošče Z790. Trenutni BIOS-i so namenjeni temu, da so bodo računalniki vključeni, ne bodo pa ravno blesteli s hitrostjo.

Arhitektura Raptor Lake bo zgolj manjša osvežitev Alder Laka in ne bo prinesla drastičnih sprememb. Čipi bodo imeli podobno arhitekturo, a bodo vseeno nekoliko hitrejši. Bistvena sprememba bo več predpomnilnika, kar bo na primer pospešilo igranje.

Raptor Lake prihaja v zadnjem kvartalu in bo podpiral do 24 jeder in 32 niti, 5,8 GHz, 36 MB predpomnilnika L3 in 32 MB predpomnilnika L2. Uporabljali bomo lahko hitrejši pomnilnik DDR5 in vodila PCIe 5.0.