Mariborski superračunalnik nared

V Mariboru je Inštitut informacijskih znanost (IZUM) uradno prevzel novi superračunalnik Vega, ki je z naskokom najzmogljivejši v Sloveniji. V okviru evropskega javno-zasebnega partnerstva EuroHPC JU je bil Vega postavljen v operaciji HPC RIVR, ki jo sofinancirata Evropska unija in Slovenija. To je najdražji kos raziskovalne opreme v Sloveniji, saj je stal dobrih 17 milijonov evrov.

Vega bo začel uradno delovati aprila. Gre za arhitekturo Atos BullSequana XH2000, ki zmore 6,9 petaflops operacij, s čimer se uvršča med 40 najzmogljivejših superračunalnikov na svetu (po lestvici Top 500 iz novembra 2020). V EU imajo zmogljivejše sisteme samo v Nemčiji, Italiji in Franciji.

Uporabnikom je na voljo v okviru Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja (SLING), ostalim evropskim uporabnikom pa prek EuroHPC. Superračunalniki so dandanes osnovno orodje v znanosti. Zaradi večje učinkovitosti staro paradigmo gradnje lokalnih gruč po posameznih ustanovah nadomeščajo superračunalniški centri, kakršen je tudi Vega. Podobne sisteme v okviru EuroHPC gradijo še v Luksemburgu, Bolgariji, na Češkem in Portugalskem. Še zmogljivejše sistema (eksaflops) pa dobivajo na Finskem, v Italiji in Španiji. Akademski uporabniki v EU lahko s projekti kandidirajo za brezplačne procesorske ure na vseh teh sistemih.

HPC RIVR