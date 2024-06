Objavljeno: 10.6.2024 05:00

Maribor bo dobil še en superračunalnik

V Mariboru bo poleg obstoječega superračunalnika Vega zrasel še modernejši računalniški center, so sporočili z Vlade. Do leta 2026 naj bi končali odkup zemljišč in gradnjo infrastrukture za novi superračunalnik, v katerega bodo vložili 100 milijonov evrov. Polovico sredstev bo nepovratno prispevala Evropska unija, polovico pa Slovenija.

Zemljišče za novi superračunalnik so državi prodale Dravske elektrarne Maribor (DEM). Na 3170 kvadratnih metrih velikem zemljišču, ki bo stalo slab milijon evrov, bo zrasel novi center. Napajal se bo z električno energijo iz hidroelektrarne Mariborski otok, odvečno toploto pa bodo uporabljali za ogrevanje gospodinjstev v Mariboru.

Superračunalnik naj bi bil na voljo raziskovalcem mariborske univerze in zasebnim uporabnikom. Lastnik stavbe bo ARNES. V pritličju bo novi superračunalnik enega izmed zunanjih uporabnikov, v prvem nadstropju pa bo običajen podatkovni center in manjši superračunalniški sistem.