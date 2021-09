LTO-9 Ultrium povečuje zmogljivost tračnih enot

IBM, Quantum in HPE so predstavili prve izdelke, ki uporabljajo najnovejšo specifikacijo za shranjevanje podatkov na tračne enote. LTO-9 Ultrium prinaša 50% večjo zmogljivost od dosedanje generacije LTO-8, kar pomeni, da lahko na posamezno kaseto s trakom shranimo do 18 GB podatkov brez kompresije oziroma 45 GB podatkov s kompresijo podatkov. Povečala se je tudi hitrost prenosa podatkov in sicer iz dosedanjih 750 MB/s na 1 GB/s, ko je uporabljena kompresija podatkov.

Standard LTO-9 Ultrium prinaša sicer manjši korak naprej kot pri predhodni generaciji, ki je zmogljivost varnostnega shranjevanja podvojila, a je ob o čedalje večji količini podatkov v rabi tudi 50% izboljšava vsekakor dobrodošla novost. IBM je pri novi generaciji tudi prvič predstavil novost, tehnologijo Open Recommended Access Order (oRAO), nekakšen podatkovni pospeševalnik, ki precej skrajšuje povprečni čas potreben za dostop do posameznega bloka podatkov pri branju podatkov..

LTO-9 je sicer zopet le vmesna stopnja k še večjim zmogljivostim, ki jih združenje LTO Ultrium napoveduje za naslednja leta. V pripravi so specifikacije LTO-10, LTO-11 in LTO-12, ki bodo predvidoma na posamezno kaseto spravile 90, 180 in celo 360 GB podatkov. Tračne enote so še vedno daleč najcenejša tehnologija za varnostne kopije in trajno hrambo podatkov, saj je cena tu le okoli 5,89 dolarja na TB.