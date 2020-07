LibreOffice dobiva plačljivo verzijo

Znameniti pisarniški paket za Linux (in tudi druge operacijske sisteme), LibreOffice, utegne kmalu dobiti plačljivo verzijo. Sprva je na splet ušla informacija, da se bo sedma izdaja, ki izide prihodnji teden, imenovala Personal Edition. Od tod seveda sledi, da bomo dobili tudi nekakšno poslovno različico, ki po vsej verjetnosti ne bo zastonj. Kmalu je prišla tudi uradna potrditev. LibreOffice bo imel tudi plačljivo inačico.

Za domače uporabnike se ne bo veliko spremenilo, saj bo trenutna verzija še vedno brezplačna in takšna kani tudi ostati. Bo pa obstajala tudi Enterprise Edition, ki bo namenjena poslovnim uporabnikom in ne bo zastonj. Razlog je velika količina specialnih orodij in funkcionalnosti, ki jih takšne verzije potrebujejo in kateri razvoj je obsežen.

Ta razvoj pa je treba plačati. Trenutno okrog 70 odstotkov stroškov pokrijejo podjetja, ki plačujejo okrog 40 razvijalcev, ki redno delajo na LibreOfficeu. Spremembo pričakujemo v verzijo LibreOffice 7.1, podrobnosti pa bodo še dorekli. Odziv skupnosti na pobegle informacije je bil sorazmerno kritičen, končno odločitev pa pričakujemo 17. julija.

Petletni načrt.