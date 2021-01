LG predstavlja 48-palčni monitor, ki ga je mogoče ukrivljati po potrebi

Na letošnjem sejmu CES bo korejski LG predstavil 48-palčni monitor Bendable Cinematic Sound OLED (CSO), namenjen igranju iger.

Monitor je lahko raven, če se odločimo ga uporabiti kot televizor, lahko pa ga po potrebi ukrivimo in to celo do ukrivljenosti 1000R; to pomeni, da bi krog iz takih monitorjev imel radij enega metra. To je tako ekstremna ukrivljenost, kot smo jo pri Monitorju že preizkusili v Samsungovem modelu Odyssey G9.

LG v svojem tiskovnem sporočilu poudarja še dejstvo, da ima monitor vgrajeno tresenje zaslona, ki v popolnosti nadomesti zvočnike. Zvok prihaja neposredno iz zaslona, ozadje, ki to omogoča, pa je debelo (oz. tanko) le 0,6 mm. Prejšnja različica te tehnologije je to zmogla z ozadjem debeline 9 mm. Zaradi tega je novi monitor izredno tanek.