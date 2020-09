LG predstavil štirimetrski zaslon s tehnologijo MicroLED

Korejski LG je predstavil zaslon LG MAGNIT, ki ima kar 163-palčno oz. 4m diagonalo. Namenjen je prikazovanje oglasov, pa tudi kot televizor za (zelo) petične stranke.

MicroLED je tehnologija, ki naj bi nekoč morda zasedla prestol med tehnologijami, ki jih uporabljamo za proizvodnjo televizorjev (in zaslonov vseh vrst), z njima se zelo resno ukvarjata tudi oba »zaslonska« korejska velikana – Samsung in LG. Tehnologija nima težav z »vžganjem« slike, ki pesti tehnologijo OLED (pri slednji danes učinkovito pomagajo algoritmi strojnega učenja), je izredno svetla in omogoča sestavljanje v velikanske zaslone. Samsung denimo pravi, da ima osnovni gradnik pri njihovih zaslonih MicroLED diagonalo 75 palcev (torej več kot danes meri večina televizorjev), iz njih pa je mogoče sestaviti zaslone z diagonalo do sedem metrov.

LGjev MAGNIT z ločljivostjo 4K se je zaenkrat ustavil pri štirih metrih, najverjetneje zaradi cene, ki naj bi jo zmogla podjetja, ki ga bodo uporabila kot prikazni oglasni zaslon, morda pa tudi nekaj domačih kupcev z debelejšo denarnico. Zaslon ima namreč vgrajen WebOS, ki ga poznamo iz LGjevih televizorjev, pa tudi »televizorski« slikovni procesor a9.