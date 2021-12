Letalska industrija proti uporabi pasu C za omrežja 5G

Največja proizvajalca letal na svetu Boeing in Airbus sta ameriško administracijo pozvala k odlogu začetka uporabe mobilnih omrežij pete generacije, ker bi lahko imela negativne vplive na letalsko industrijo. Poziv prihaja po načelnem mnenju Zvezne uprave za letalstvo (FAA), ki je v začetku meseca izdala dve plovnostni zahtevi (airworthiness directive) o frekvenčnem pasu C. Poskrbeti morajo, da uporaba frekvenc 3700-3890 MHz ne bi motila letal.

FAA je tedaj ugotovila, da se 5G in letalski promet ne izključujeta, a je treba biti previden in dosleden. Radarski višinomeri, ki jih uporabljajo letala pri instrumentalnem pristanku (ILS), delujejo na frekvencah 4200-4400 MHz. Če bi motnje na frekvencah onemogočile njihovo uporabo, letala ne bi mogla več pristajati v slabih vremenskih razmerah s skrajšano vidljivostjo.

Ameriška operaterja AT&T in Verizon sta nameravala 5G začeti uporabljati novembra, a so prav zaradi pomislekov letalske industrije zagon prestavili na 5. januar, ki se nezadržno bliža. Airbus in Boeing sta ministrstvu za promet poslala predlog (Aviation Safety Proposal), kako upravljati tveganja, ki zaradi tega nastajajo. Trdita, da so trenutni ukrepi nezadostni, in predlagata strožje meje za uporabo oddajnikov oziroma baznih postaj v bližini letališč.

Tod se skriva tudi jedro problema. Ni realistično pričakovati, da bi zaradi letalskega prometa ustavili uporabo pasu C za mobilna omrežja 5G. V številnih državah po svetu se že uporablja in to brez težav. Bodo pa v bližini letališč, kjer letala letajo dovolj nizko, da je radarski višinomer pomemben, omejili jakost oddajnikov. Te omejitve morajo biti natančno preverjene, kot je to v letalski industriji običajno.

Združenje proizvajalcev telekomunikacijske opreme CTIA medtem poudarja, da je 5G varen in da gre za nepotrebno razpihovanje panike. Opozarjajo, da odlaganje začetka uporabe povzroča realno škodo in znižuje gospodarsko rast. Sedaj čakamo, kaj bo rekla FAA. United Airlines trdi, da bi v trenutni obliki začetek uporabe pasu C na 40 letališčih onemogočil uporabo ILS.