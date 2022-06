Lenovo zagnal svoj prvi evropski proizvodni objekt v mestu Ullo na Madžarskem

Evropska Unija si močno prizadeva, da bi proizvodnjo elektronskih in računalniških komponent vrnila v svoje članice. Eden prvih znanilcev vrnitve je družba Lenovo, ki je v mestu Ullo na Madžarskem zagnala svoj prvi lastni proizvodni obrat v Evropi.

Tovarna se osredotoča predvsem na izdelavo rešitev s področja strežniške infrastrukture, sistemov za hrambo podatkov in delovnih postaj ter osebnih računalnikov, ki jih uporabljajo stranke po vsej Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Madžarsko so izbrali zaradi dobre infrastrukture, kvalificirane delovne sile in lokacije v središču Evrope. Projekt je bil podprt s spodbudami lokalne vlade prek madžarske agencije za spodbujanje naložb (HIPA)

Proizvodni objekt, ki pokriva skoraj 50.000 kvadratnih metrov v dveh stavbah in treh nadstropjih, je en največjih družbe Lenovo. Proizvodna linija lahko izdela več kot 1.000 strežnikov in 4.000 delovnih postaj na dan – pri čemer je vsaka izdelana posebej po zahtevah strank.

Tovarna je visoko avtomatizirana za zagotavljanje visoke zmogljivosti, premore pa tudi inovativen sistem za upravljanje zgradb, ki deluje v delavnici in logističnem prostoru ter skrbi za spremljanje temperature, vlažnosti, stanja sredstev in robotskega označevanja. Vse našteto podjetju Lenovo omogoča, da vzdržuje optimalen nadzor kakovosti svojih izdelkov.

Nova namensko zgrajena stavba je bila opremljena s sončno elektrarno z zmogljivostjo 0,5 megavata – ta zagotavlja dovolj energije za napajanje, primerljivo z energijo, ki jo porabi manjša vas. Lokalna izdelava naprav na Madžarskem tudi dramatično zmanjša tovorne kilometre, ki so jih deležni izdelki, ter zagotavlja učinkovitejše in trajnostne možnosti prevoza.

Naložba prinaša pomemben gospodarski potencial tako za zasebni kot javni sektor na Madžarskem, saj zaposluje že več kot 1.000 zaposlenih s polnim delovnim časom v različnih inženirskih, vodstvenih in operativnih vlogah, pri čemer se njihovo število še naprej povečuje, ko se objekt približuje polni zmogljivosti.