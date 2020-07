Lenovo prvi z AMDjevimi procesorji Threadripper Pro

Objavljeno: 15.7.2020 14:00

Lenovo je na virtualni novinarski konferenci predstavil delovne postaje ThinkStation P620, prve z AMDjevimi novimi procesorji Threadripper Pro.

Procesorji Threadripper ponujajo predvsem veliko število jeder in veliko kanalov za pomnilnik ter vmesnike PCIe. Novi so modeli Threadripper Pro 3995WX, 3975WX, 3955WX in 3945WX, kjer prvi ponuja kar 64 jeder in več-nitno tehnologijo, zadnji pa 12 jeder (in spet več-nitno delovanje). Vsi ti procesorji ponujajo 128 pasov PCIe 4.0 in osem pasov za pomnilnik DDR4-3200, skupno gredo do 2 TB pomnilnika, termalna ovojnica pa je 280W.

Ti procesorji bodo na voljo le sestavljalcem računalnikov (OEM), torej ne bodo v prosti prodaji. Trenutna alternativa iz Inteleve strani je Xeon W-3275 z 28 jedri. Tega je mogoče tudi združevati, torej imamo dva taka procesorja na eni matični plošči.

Prvi, ki je predstavil računalnik z omenjenimi AMDjevimi procesorji, je Lenovo, z delovno postajo ThinkStation P620. Na voljo bo z vsemi štirimi procesorji, z do 1 TB pomnilnika DDR4-3200 (v osmih režah). Zraven bo 6 rež PCIe, vanjo bomo lahko dodali do dve Nvidiini Quadro RTX 8000 ali do štiri Quadro RTX 4000, vgrajena bo 0mrežna kartica 10 Gb in napajalnik z močjo 1.000 W. Prodaja naj bi predvidoma stekla septembra.