Lego žrtev spletne prevare

Obiskovalce uradne spletne strani danskega proizvajalca priljubljenih kock je 4. oktobra zvečer pričakala nenavadna pasica z ilustriranimi zlatimi kovanci, ki je promovirala uradno Lego kriptovaluto.

Pasica na uradni spletni strani podjetja Lego je obljubljala skrivnostne nagrade za tiste, ki bi kovanec kupili. Nagrad seveda v resnici ni bilo, kot tudi kriptovalute Lego ne, saj podjetje ni izdalo nobenega uradnega digitalnega kovanca. Namesto tega je pasica vodila do zunanje spletne strani za prodajo lažnih Lego žetonov na omrežju Ethereum. Spletna stran je bila namreč žrtev spletnega napada, s katerim so nepridipravi zamenjali pasico in jo izkoristili za kripto prevaro. Dogodek se je zgodil ponoči, ko je bilo osrednje poslovno središče podjetja zaprto. Podjetje je hitro reagiralo in odstranilo nepooblaščeno pasico ter povezave. Odgovorni pri podjetju zagotavljajo, da uporabniški računi v incidentu niso bili ogroženi, ter so že identificirali vzrok težave in izvedli ukrepe za preprečevanje prihodnjih tovrstnih dogodkov.

Uradna spletna stran podjetja tako spet prikazuje pasico, ki oglašuje sodelovanje z igro Fortnite.