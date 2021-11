Kyndril sklepa partnerstvo z Microsoftom

Družba Kyndril, ki se je nedavno osamosvojila od družbe IBM, je nekoliko presenetljivo sklenila partnerstvo z družbo Microsoft za področje storitev povezanih s platformo Azure. Glede na to, da se Kyndril ukvarja predvsem z izvajanem IT storitev za velike stranke in pri tem uporablja izdelke in oblačne storitve različnih proizvajalcev, se zdi poteza dokaj logična, čeprav vseeno nekoliko presenetljiva.

Matična družba IBM je namreč eden od večjih ponudnikov storitev v oblaku in obenem tekmec, čeprav najmanjši od velikih, platformi Microsoft Azure. Kyndril seveda pri strankah nudi tudi storitve za IBM Cloud, a nameravajo odslej precej svoje delovne sile usmeriti v podporo storitvam Azure. Kyndril je bil že doslej Microsoftov zlati partner, menda pa so v zadnjem letu že med osamosvojitvijo od IBMa močno sodelovali in pripravljali tokratno najavo partnerstva.

Kyndril sicer napoveduje, da bodo v prihodnjih letih sklenili po vseh verjetnosti tudi podobna partnerstva z drugimi ponudniki storitev. Pri svojih strankah namreč upravljajo in svetujejo za zelo heterogena okolja in zato potrebujejo podporo za različne izdelke. Kyndril sicer zaposluje 90.000 strokovnjakov po celem svetu, posvečajo pa se predvsem platformam ERP, upravljanju podatkov, umetni inteligenci, IT varnosti in hibridnim oblakom.