Objavljeno: 24.11.2021 15:33

Kripto žeton JRR Token kršil blagovno znamko

Posestvo pokojnega avtorja JRR Tolkiena je pred sodiščem doseglo blokado kripto žetona, imenovanega JRR Token.

Ameriški razvijalci žetona so ga zgledovali po Tolkienovih uspešnicah, torej Gospodarja prstanov, Hobita in drugih. Na spletnih straneh so govorili o žetonu s kratico $JRR, ki bi bil »Edini, ki jim vsem vlada«, torej neposredno kopiranje Tolkienovega zapisa o Edinemu prstanu (ang. »the One Ring«). Posestvo ima v lasti blagovne znamke, povezane s Tolkienovimi knjigami, ki veljajo kot ene najpopularnejših v svetu fantazije. Pritožbo so vložili pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO, World Intellectual Property Organization), ena izmed agencij v okviru OZN. Razvijalci so se branili, da gre za parodijo, po mnenju sodišča pa to ni bilo nikjer tako predstavljeno.

V zadnjem letu se področje kriptovalut ponovno pogreva, med drugim je tudi bitcoin postavil novi rekord v vrednosti. Se pa pojavlja tudi veliko prevar, pred kratkim smo pisali novico o lažnem žetonu Squid Coin, kjer so njegovi razvijalci zajahali val navdušenja nad Netflixovo serijo Squid Game, kmalu pa izginili z dobrimi tremi milijoni dolarjev.