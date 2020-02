Koronavirus bo upočasnil dobavo kitajskih izdelkov

Vse bolj razširjen koronavirus bo močno vplival tudi na izdelavo in dobavo kitajskih izdelkov – konkretno so se oglasili izdelovalci dodatkov za prihajajoči Samsungov Galaxy S20 ki pričakujejo občutni zaostanek v dobavi.

Kitajska je kot dodatni ukrep podaljšala tudi praznike za njihovo novo leto – ta se je letos začel s 25 januarjem, prazniki sicer trajajo 15 dni. Tako bodo tovarne zaprte še dlje kot sicer. Pričakuje se tudi strožji nadzor nad izvozom izdelkov, kar bo seveda dodatno upočasnilo dobavo in logistiko. Večji proizvajalci zaenkrat še niso objavili kakšnih konkretnih zamud pri dobavi naprav in opreme, a verjamemo, da lahko pride tudi do tega.