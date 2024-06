Kolesarski računalnik v boj z Garminom

COROS je napovedal svoj prvi kolesarski računalnik COROS DURA, ki naj bi konkuriral priljubljenim modelom Garmin Edge.

COROS DURA ima 2,7-palčni MIP zaslon na dotik, odporen na vodo z oceno IP67, in podpira sledenje z dvofrekvenčnim GPS-om. Naprava lahko deluje do 120 ur v običajnem GPS načinu ali 70 ur v načinu z dvofrekvenčno navigacijo in sledenjem, poleg tega pa se lahko polni s pomočjo sončne energije. COROS DURA vključuje višinomer, kompas, temperaturni senzor, pospeškomer in žiroskop ter omogoča povezavo preko Bluetootha in ANT+ za sinhronizacijo z e-kolesi in pametnimi trenažerji.

COROS DURA bo ponujal tudi funkcije, kot so sledenje treningu, prikaz načrtov treningov in FTP test. Naprava je zasnovana v sodelovanju s profesionalnimi kolesarji in je bila preizkušena na resničnih vzdržljivostnih dirkah, kot je Unbound 200. Naprodaj bo za 249 USD od 17. junija dalje. Prednaročila so že odprta, pošiljanje pa se začne 1. julija.