Kitajsko umetno inteligenco je učil ChatGPT

OpenAI je sporočil, da ima dokaze, da je kitajsko podjetje DeepSeek pri razvoju svojih umetnointeligenčnih modelov uporabilo podatke iz sistemov očeta ChatGPT, kar predstavlja kršitev pogojev uporabe.

Po poročanju Bloomberga in Financial Timesa OpenAI in Microsoft preiskujeta, ali je DeepSeek uporabljal OpenAI-jev programski vmesnik API za integracijo njegovih modelov v lastne sisteme. Microsoftovi varnostni raziskovalci so konec leta 2024 zaznali velike količine podatkov, ki so bili pridobljeni prek razvijalskih računov podjetja OpenAI, povezanih z DeepSeekom. OpenAI sumi, da je kitajsko podjetje uporabilo tehniko destilacije, pri kateri se iz večjih in zmogljivejših modelov pridobivajo podatki za treniranje manjših modelov, kar je v nasprotju z njegovimi pogoji uporabe.

Zadeva je še posebej ironična, saj je tudi OpenAI svoje modele razvijal z uporabo obsežnih spletnih podatkov brez izrecnega soglasja. Predstavnik ameriške vlade David Sacks je za Fox News dejal, da obstajajo pomembni dokazi o nepooblaščeni uporabi OpenAI-jevih podatkov in da podjetje ni zadovoljno s tem. Pri OpenAI so poudarili, da se kitajska podjetja in druge organizacije pogosto trudijo pridobiti podatke iz ameriških UI modelov, ter potrdili tesno sodelovanje z ameriško vlado pri zaščiti svoje tehnologije pred konkurenti in tujimi akterji.