Kitajski pritisk na rudarje, bitcoin še naprej pada

Vrednost bitcoina že dva meseca pada, v zadnjem tednu pa so kitajske oblasti še razširile prepoved rudarjenja kriptovalut.

Pred kratkim smo pisali o prepovedi v kitajski provinci Notranja Mongolija, podobne prepovedi so sedaj objavile še druge province. Sichuan, provinca v jugo-zahodnem delu Kitajske, je ustavila 26 največjih rudarjev, v naslednjem tednu nameravajo izvesti pregled njihovega poslovanja. Sichuan ima sicer obilne vire hidroenergije, državne oblasti pa pritiskajo na lokalne, da znižajo porabo energije, sploh iz manj čistih virov (denimo premoga, ki je glavni energetski vir v Notranji Mongoliji).

Cena bitcona v dolarjih se je od najvišje točke sredi aprila (65 tisoč dolarjev) že praktično prepolovila, podoben padec je tudi pri vrednostih drugih kriptovalut. Je pa cena še vedno višja od zadnjega resnega vrha leta 2018. Dolgoročni pogledi so sicer še vedno pozitivni, saj so večja investicijska podjetja v letošnjem letu v to področje investirala že 17 milijard dolarjev kapitala (predvsem v različna zagonska podjetja, ki operirajo na področju kriptovalut).

Kot vedno, pa moramo poudariti, da nihče zares ne ve, kaj se bo v prihodnje dogajalo z vrednostjo kriptovalut.