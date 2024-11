Objavljeno: 25.11.2024 07:00

Kitajski hekerji prodrli globoko v ameriške mobilne operaterje

Kitajski hekerji so pridobili dostop do jedra ameriških telekomunikacijskih omrežij, ki je precej obsežnejši od prvotnih priznanj ameriške administracije. Med vdorom, ki še ni mimo, so lahko brali besedilna sporočila (sms) in prisluškovalni telefonskim klicem. Varna je bila le popolnoma šifrirana komunikacija.

The New York Times in The Wall Street Journal sta izvedela, da obseg vdora bistveno presega, kar je najprej trdila ameriška administracija. Šlo naj bi za skupino z imenom Salt Typhoon (slani tajfun), prve sledi o vdoru pa so v ZDA zaznali oktobra. A kot je za časnika sedaj dejal demokratski senator Mark Warner iz Virgnije, ki predseduje odboru za obveščevalne službe v senatu, gre za najhujši vdor v zgodovini države, ki sploh še ni končan. Za očiščenje sistemov bodo potrebni velikanski napori, je še dejal.

Hekerji niso mogli prisluškovati šifriranim pogovorom, ki na primer potekajo prek Signala ali WhatsAppa. Že pogovori med uporabniki Applovih in androidnih naprav pa privzeto niso šifrirani (iMessage or sms), zato so bili vidni. Za zdaj so potrdili, da je bilo prizadetih vsaj 150 posameznikov, bržkone pa še precej več. Prav tako tudi vsi tisti, ki so komunicirali z omenjenimi posamezniki. Prizadeti so vsi operaterji, tudi vsi velikani AT&T, T-Mobile in Verizon.

The Wall Street Journal

The New York Times