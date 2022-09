Kitajska: ZDA so »svetovni prvak« v kibernetskem vohunjenju

Peking je obtožil ameriško agencijo za nacionalno varnost (NSA), da je v zadnjih letih na Kitajskem izvedla več deset tisoč tisoč hekerskih napadov.

Peking je danes obtožil ameriško agencijo za nacionalno varnost (NSA), da je v zadnjih letih na Kitajskem izvedla več deset tisoč tisoč hekerskih napadov. Kitajski center za odzivanje na računalniške viruse (CVERC) v poročilu obtožuje NSA, da je tako »ukradla« več kot 140 gigabajtov občutljivih podatkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Novo poročilo opisuje domnevno infiltracijo enega od uradov NSA v omrežje javne politehnične univerze v mestu Xian v osrednjem delu Kitajske.

Univerza, ki jo neposredno financira kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo ter se specializira na področju aeronavtike in raziskovanja vesolja, naj bi bila tarča hekerskega napada, ko naj bi med drugim napadalci prevzeli nadzor nad več deset tisoč omrežnimi napravami, vključno s strežniki, usmerjevalniki in omrežnimi stikali.

Kot še navaja poročilo, so pri tem napadalci izkoristili napake v operacijskem sistemu in pridobili dostop do podatkov v obliki gesel in operacij ključnih omrežnih naprav.

Poročilo, ki ga je CVERC pripravil v sodelovanju s Qihoo 360, kitajskim zasebnim podjetjem, ki se ukvarja s kibernetsko varnostjo, ugotavlja, da je NSA podatke pridobivala v sodelovanju s skupinami iz Evrope in Južne Azije, še navaja AFP.

ZDA so Kitajsko v preteklih letih večkrat obtožile izvajanja hekerskih napadov. To so v Pekingu sicer vedno znova zanikali, a so se le redko odzvali z lastnimi podrobnimi opisi domnevnih ameriških hekerskih napadov.

Ko je Washington minulo leto Peking obtožil za hekerski napad na ameriško podjetje Microsoft, so na Kitajskem te obtožbe zavrnili, rekoč da so ZDA »svetovni prvak« v kibernetskem vohunjenju.

STA