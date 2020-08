Kitajska zaposluje inženirje na področju procesorjev

Objavljeno: 17.8.2020 11:42

Kitajska se trudi odpraviti odvisnost od tujih proizvajalcev procesorjev, v okvirju tega pa pospešeno zaposlujejo inženirje z izkušnjami s tega področja.

Zaenkrat je največji vir tega znanja podjetje TSMC, dominanten proizvajalec procesorjev z več kot desetimi tovarnami, ki med drugim proizvaja procesorje tudi za Apple. V zadnjem letu sta dva kitajska podjetja skupaj zaposlila že čez sto inženirjev, ki so pred tem delali za TSMC. Gre za podjetja QXIC (Quanxin Integrated Circuit Manufacturing) in HSMC (Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing Co.), prvo je bilo ustanovljeno lani, drugo pa pred tremi leti, oba pa finančno podporo tudi s strani lokalnih oblasti.

TSMC je sicer pred časom prehitel Intel kot največji proizvajalec procesorjev na svetu, a naj bi kitajska podjetja ponudila občutno višje plače – po nekaterih govoricah celo 2,5 krat višje. Pri TSMC se bojijo, da bi lahko prišlo tudi do izdaje poslovnih skrivnosti.