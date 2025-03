Kitajska predstavila popolnoma avtonomno umetno inteligenco

Kitajski inženirji so razvili Manus, prvo popolnoma avtonomno umetno inteligenco, ki samostojno opravlja kompleksne naloge brez človeškega nadzora.

Za razliko od botov, kakršni so ChatGPT, Google Gemini ali Grok, Manus ne potrebuje uporabniških ukazov, temveč lahko sam sprejema odločitve in izvaja naloge. Manus ne temelji na enem samem umetno inteligentnem modelu, temveč deluje kot vodja ekipe, ki upravlja več specializiranih, podrejenih agentov. To omogoča izvajanje zapletenih nalog, kot so iskanje nepremičnine glede na stopnjo kriminala, vreme in tržne trende ali samostojna izdelava spletnih strani ter njihovo gostovanje. Umetna inteligenca deluje v ozadju in uporabnika obvesti, ko je naloga zaključena. Manus odpira nove možnosti v poslovnem svetu, zaposlovanju in razvoju programske opreme, a hkrati postavlja tudi pomembna etična vprašanja. Ker bi lahko nadomestil človeške delavce, se pojavljajo skrbi glede regulacije in odgovornosti. Kdo bo odgovoren, če umetna inteligenca samostojno naredi napako?

Manus prihaja kmalu po splavitvi umetne inteligence DeepSeek in je po mnenju analitikov dokaz, da Kitajska dohiteva in morda celo prehiteva ZDA v razvoju napredne umetne inteligence, kar bi lahko spremenilo ravnotežje moči v tehnološkem sektorju in sprožilo novo tekmovanje med svetovnimi velesilami.