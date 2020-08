Kitajska potrošnja nazaj na nivo izpred korone

Objavljeno: 21.8.2020 07:42

Kitajski prodajni gigant Alibaba je objavil odlične poslovne rezultate, profit v zadnjem četrtletju je bil 34% višji kot v istem obdobju lani.

Rezultati podjetja gredo predvsem na račun solidne prodaje na domačem, kitajskem trgu. Pravijo, da se je slednji že opomogel in dosega prodaja enake količine, kot pred začetkom krize s koronavirusom. Poudarjajo pa, da tudi sami pozorno spremljajo dogajanje med ZDA in Huaweijem oziroma napetosti na relaciji Amerike in Kitajske. Njihov fokus v ZDA je predvsem pridobivanje podjetji, ki bi lahko preko njihove strani lažje dosegli kitajske potrošnike. Trump je pred kratkim sicer povedal, da bi lahko razširil svoj pritisk tudi na druga kitajska podjetja, Alibaba pa bi lahko bila ena večjih tarč. Vrednost delnic podjetja je letos zrastla že za 23 odstotkov.