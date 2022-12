Kitajska opustila aplikacijo za sledenje COVID stikov

Kitajska država je opustila mobilno aplikacijo za sledenje stikov – aplikacija je bila skoraj tri leta obvezna.

Tako kot naša aplikacija je tudi kitajska samodejno beležila stike in kazala, kakšna je nevarnost, da je uporabnik okužen (na podlagi stikov z obolelimi s COVID-19). Hkrati pa je tudi beležila lokacijo in klice, z aplikacijo pa so uporabniki tudi skenirali QR kode na mnogih javnih lokacijah. S tem se je še dodatno lahko beležilo, če je bil uporabnik na mestu, kjer se je zgodil kak izbruh. Ob vstopu v javne prostore (nakupovalna središča) ali prehodu mej med provincami so morali prebivalci pokazati stanje v aplikaciji, če je bilo zeleno (torej ni bilo nevarnosti okužbe), je bil prehod prost, oranžno stanje (torej možnost okužbe) je uporabniku preprečila vstop (aplikacija je pri zelo tesnih stikih ali ob potrjeni okužbi kazala rdečo stanje).

Kitajska je v zadnjih tednih začela popuščati pri strategiji »zero COVID«. Kaj točno je temu botrovalo sicer ne moremo vedeti, so pa se začeli pojavljati množični protesti zoper oblasti, bojda predvsem zaradi striktnih omejitev, povezanih s COVID.