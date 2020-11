Kitajska je v orbito izstrelila satelit, ki naj bi preizkušal »tehnologijo 6G«

BBC poroča, da je kitajska izstrelila raketo Dolgi Pohod 6 s trinajstimi sateliti, od katerih je tudi eden, ki naj bi služil za preizkušanje »tehnologije 6G«, karkoli naj bi to že bilo.

Mednarodne inštitucije so še leta daleč od kakršnegakoli dogovora o tehnologiji 6G, zato ni jasno, kaj točno bo kitajska preizkušala, iz prispevka v mediju Yicaiglobal, pa je razvidno, da naj bi šlo za komunikacije v frekvenčnem pasu terahercov. Trenutno mobilne komunikacije 5G segajo do gigahercov, v Sloveniji denimo računamo na dražbo frekvenc, ki bodo obsegale pasove 700 MHz, 3600 MHz in 26 GHz.

Lu Chuan, vodja Inštituta za satelitsko tehnologijo pri UESTC (University of Electronic Science and Technology of China) v Chengduju je pojasnil, da naj bi s satelitom preizkušali teraherčno satelitsko komunikacijo, ki potrebuje zelo malo energije, hkrati pa omogoča hitrosti, ki so »100× višje od tistih pri 5G«.