Kitajci so prvaki v kibernetskih napadih, Rusi pa v pošiljanju neželenih sporočil, pravijo v ZDA

Sodeč po navedbah ameriške agencije FBI so Kitajci daleč na prvem mestu kot izvor različnih kibernetskih napadov. Po ocenah iz te države izvira več napadov kot iz vseh ostalih izvirov skupaj! FBI se trenutno ukvarja z raziskovanjem okoli 2.000 napadov, ki izhajajo iz območja Kitajske, pri katerih so napadalci vdrli v vsaj 10.000 ameriških podjetij. K temu je treba dodati tudi vdore v druge države, ki jih FBI seveda ne navaja.

Količina napadov se je v zadnjem obdobju močno povečalo, saj FBI dobi v povprečju najavo novega večjega napada že na približno vsakih 12 ur. To seveda predstavlja veliko obremenitev za raziskovanje napadov in odpravo posledic, kar ima že občuten vpliv tudi na celotno ekonomijo, saj so prizadeta podjetja pomemben člen gospodarstva.

Medtem pa so pri družbi Kaspersky objavili letno poročilo, ki temelji na analizi okoli 150 milijonov nezaželenih ali zlonamernih elektronskih sporočil. Daleč največ tovrstnih nevarnosti izvira iz Rusije (24,77%), zanimivo pa je, da je na drugem mestu Nemčija s 14,12%. Šele za tema državama se nahajata ZDA (10,46%) in Kitajska (8,73%). Prvih deset držav na lestvici po mnenju družbe Kaspersky povzroča več kot tri četrtine vse nezaželene in zlonamerne pošte na svetu.