Kickstarter na voljo tudi slovenskim ustvarjalcem

Spletišče za množično financiranje je po enajstih letih na voljo tudi slovenskim ustvarjalcem.

Kot pravijo pri Kickstarterju je njihov cilj pomagati pri splavitvi kreativnih projektov - do sedaj se je preko Kickstarterja uspešno financiralo več kot 445.000 projektov. Sicer so spletišče v zadnjih letih uporabljali tudi slovenski ustvarjalci, a z obvozi preko ZDA ali Velike Britanije (torej preko podjetja, ki je prijavljno v kateri izmed podprtih držav). Po besedah Kickstarterja naj bi iz treh držav, ki so jih dodali (poleg Slovenije še Poljska in Grčija), v preteklosti prišlo že preko 800 uspešnih projektov.

Med projekti se najde vse od umetnosti (glasbe, knjig, filmov) do računalniških in namiznih iger, raznih domačih pripomočkov, pametnih ur, oblek, nahrbtnikov in še kaj. Ustvarjalci določijo časovni okvir in višino sredstev, ki jih morajo zbrati, da bo projekt uspešen – šele v tem primeru denar zamenja roke. Se pa je v preteklosti že dogajalo, da je ustvarjalec projekta nabral denar, a je zaradi nesposobnosti, malomarnosti ali le slabe sreče vse skupaj propadlo, vlagatelji pa so ostali tako brez denarja kot brez končnega produkta.