Objavljeno: 22.5.2024 05:00

Khan Academy bo dobil Microsoftovo umetno inteligenco

Priljubljeni portal za spletno izobraževanje Khan Academy, ki ga upravlja istoimenska neprofitna organizacija, bo dobil umetno inteligenco. Sklenili so partnerstvo z Microsoftom, ki bo učiteljem omogočilo brezplačni dostop do pomočnika z imenom Khanmigo.

Gre za pomočnika, ki ga razvijajo od leta 2023 in ga je do danes v pilotnem programu preizkusilo že 55.000 učiteljev in učencev. Sedaj bo učiteljem na voljo brezplačno, ker bo Microsoft nudil infrastrukturo Azure, na kateri bo tekel. Uporabljali ga bodo prek Microsoft Co-Pilot and Teams for Education. Khan Academy ima 170 milijonov registriranih uporabnikov v več kot 50 jezikih.

Sal Khan, ustanovitelj Khan Academy, pravi, da je Khanmigo več kot le dobrodošla dopolnitev, temveč pravzaprav nuja. V prihodnosti pričakujemo še več umetne inteligence na Khan Academy, denimo orodja za inštruiranje matematike, osnovana na Phi-3.

