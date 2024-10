Ker je Tesla upočasnila polnjenje, mora na Norveškem plačati odškodnino

Teslin model S je bil prvi električni avtomobil, ki je imel res dolg doseg in hitro polnjenje. Leta 2013 so s tem osvojili številne kupce, a ko je Tesla šest let pozneje polnjenje upočasnila z nadgradnjo programske opreme, so bili norveški kupci precej manj navdušeni. Sedaj jim je v nezadovoljstvu pritrdilo tudi sodišče, ki je Tesli prisodilo izplačila odškodnin.

Medtem ko je Tesla trdila, da je bila posodobitev potreba za preprečitev nezgod, denimo vžigov baterij, ali hitrega staranja, so bili kupci drugačnega mnenja. Trdili so, da je hitro polnjenje ključna sestavina oziroma lastnost izdelka, ki so ga kupili. Tesla je to enostransko spremenilo, lastnikom pa ni dala možnosti, da bi hitrost polnjenja sami določili. Na Norveškem so zato vložili več tožb.

Upočasnitve so bile namreč drastične. Tesla je ocenila, da je polnjenje počasnejše za petino, a testi na hladnih baterijah so pokazali, da se lahko čas polnjenja celo podvoji. Sodišče je sedaj odločilo, da morajo kupcem vozil pred letom 2019 izplačati 50.000 norveških kron (okrog 4300 evrov) odškodnine, saj so vozila toliko manj vredna. Tesla mora plačati še sodne stroške.

V mediaciji v Oslu je 31 lastnikov vozil najprej prejelo 130.000 norveških kron odškodnine, a se je Tesla pritožila. Na prvi stopnji je bila oproščena, prizivno sodišče pa je sedaj odločilo, da je primerna odškodnina 50.000 norveških kron.

Motor.no