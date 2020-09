Kdo napada Flightradar24?

Flightradar24, ki velja za referenčno spletno stran za vse informacije o prometu na nebu, je zadnje dni tarča hekerskih napadov. V dveh dneh je bila stran trikrat nedostopna zaradi napadov DDoS, kar se še ni zgodilo. Ker napadi sovpadajo z zaostrovanjem situacije na Kavkazu, se pojavljajo številne špekulacije, kdo in s kakšnimi motivi stoji za napadi.

Na spletni strani najdemo lokacije komercialnih in zasebnih letal, pri čemer si je ob vsakem letu moč ogledati izhodišče in cilj, višino, hitrost, vreme, model in starost. Flightradar24 ima celo podatke o nekaterih neprijavljenih letih. Podatki Flightradar24 so tako zanesljivi, da jih uporabljajo tudi uveljavljeni mediji in celo letalske družbe, ko na letališču spremljajo, kje se nahaja letalo, ki naj bi v kratkem pristalo.

Zato se pojavlja vprašanje, zakaj bi bil Flightradar24 tarča napada. V zadnjih dneh na strani vidimo ruska letala, ki letajo v Armenijo in jo najbrž oskrbujejo ter turška (brezpilotna?) letala, ki krožijo v turškem zračnem prostoru povsem blizu meje. Morda komu ni všeč, da lahko cel svet spremlja letalski promet nad nestabilno regijo, ki se je zadnji teden pogreznila v najresnejše zaostrovanje v zadnjih letih.

Trenutno Flightradar24 spet deluje, upravljavci pa ne dajejo informacij o podrobnostih napadov.